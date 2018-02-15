Новые крылатые ракеты России обеспокоили военных США

Вчера, 23:12

Новые ракеты, созданные в России, принесли огромное беспокойство для США. Это стало темой для разговоров на заседании Сената в Чикаго.

Глава Северного командования ВС США генерал Лори Робинсон подчеркнула, что новые крылатые ракеты, которые разработаны на территории России могут представлять некоторую опасность для американского военного командования. Очень беспокоит американцев оригинальная дальность полета такого орудия.

На очередном заседании Сената в Чикаго, которое произошло 15 февраля, Лори Робинсон настоятельно требует правительство США более тщательно позаботиться об обороне. Для этого нужно разрабатывать более чувствительные радары, какие-то современные оборонительные комплексы, чтобы защититься от внезапного нападения россиян. Робинсон очень переживает, что, создав новые крылатые ракеты, российские военные очень захотят их испробовать в реальном действии. И первым кандидатом на роль подопытного кролика может оказаться именно США.

Тем более, как видно из мониторинга, Россия не намерена оставаться на изобретении ракет. На очереди модернизация бомбардировщиков и подводной флотилии.