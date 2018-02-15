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Курды договорились с Дамаском о вводе войск Асада в Африн

Вчера, 23:08

Курды, в лице представителей сил самообороны,  договорились с официальным Дамаском о вводе войск Асада в Африн. Сообщение об этом распространили местные телеканалы.

 Соглашение об этом между проправительственными силами Сирии и курдами было достигнуто не случайно.

Оно преследует решение общей проблемы, связанной с тем, что Турция и дружественные её формирования пытаются предпринять атаку на Африн.

Курды хотят воспрепятствовать этому с помощью правительственной армии Сирии. Они надеются, что совместными усилиями смогут остановить продвижение турецкой бронетехники по чужой стране, которая их на помощь не звала.

О реакции Минобороны РФ на данное событие, пока не сообщается.


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