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В США пара уснула во время секса на пляже

Вчера, 21:18

В США пара уснула прямо во время секса на пляже. Не известно, успели ли они завершить свой половой акт.

 В США многие из пришедших для отдыха на пляж, были, буквально, ошарашены увиденной там картиной. На песке лежала спящая парочка.

Всё бы ничего, но на мужчине были спущены его штаны. А у лежавшей под ним партнёрши неприлично задрано платье. При этом они мирно спали, не поменяв свою позу.

Видимо, их «отключка» произошла во время занятия сексом в общественном месте. На данный пляж, как отмечают местные СМИ, частенько приходят с детьми, поскольку он считается вполне пристойным и безопасным.

В Сети уже появилось видео данного инцидента. В каком городе он произошёл, пока не сообщается.

Посетители, ознакомившиеся с роликом, уже высказывают своё возмущение увиденным. Некоторые сообщают, что им повезло родиться раньше. Другие думают, кем являются люди, распространяющие подобную информацию.


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