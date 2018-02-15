Неизвестный мучил немецкого адвоката пиццей

Вчера, 20:14

Неизвестный мучил немецкого адвоката систематической бесплатной отправкой пиццы. В отношении нарушителя сотрудники полиции начали расследование.

Данное происшествие имело место в Дортмунде. На протяжение долгого времени кто-то каждый день заказывал несколько порций пиццы на адрес местного юриста Гайдо Гролле. Касаемо потерпевшего, он понятия не имел, от кого исходят данные заказы. На данный момент он уже получил больше сотни пицц. Многие рестораны постоянно сообщают ему о заказе, иногда приходят сообщения на его личный телефон.

В отношении нарушителя полиция открыла дело о преследовании. Ему может грозить до трёх лет тюрьмы.