VistaNews.ru


Неизвестный мучил немецкого адвоката пиццей

Вчера, 20:14

Неизвестный мучил немецкого адвоката систематической бесплатной отправкой пиццы. В отношении нарушителя сотрудники полиции начали расследование.

Данное происшествие имело место в Дортмунде. На протяжение долгого времени кто-то каждый день заказывал несколько порций пиццы на адрес местного юриста Гайдо Гролле. Касаемо потерпевшего, он понятия не имел, от кого исходят данные заказы. На данный момент он уже получил больше сотни пицц. Многие рестораны постоянно сообщают ему о заказе, иногда приходят сообщения на его личный телефон.

В отношении нарушителя полиция открыла дело о преследовании. Ему может грозить до трёх лет тюрьмы.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.