Дональд Трамп обратится ко всем американцам после трагедии в школе

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Глава США Дональд Трамп официально обратится к американским жителям после трагедии в школе одного из штатов. Во Флориде экс-ученик устроил стрельбу в учебном заведении – погибли 17 человек.

Сотрудник пресс-службы Администрации президента США Сара Сандерс сообщила о том, что 15 февраля состоялось обращение президента Дональда Трампа к американским жителям. Это событие связано с недавней трагедией, которая произошла на территории штата Флорида, в одной из школ. Главный политик государства намерен высказать свое отношение к ужасному событию, которое имело место 14 февраля в Парклэнде.

В День Святого Валентина, 14 февраля, на территории школы Парклэнда во Флориде экс-ученик организовал стрельбу. Парню 19 лет, он раньше сам был учащимся в этом заведении, но руководство вынуждено было его исключить из-за ужасного поведения. В итоге неправомерного деяния погибли 17 человек, еще 14 – доставлены в клинику с ранениями. Жизнь четырех практически висит на волоске, состояние пострадавших крайне тяжелое.