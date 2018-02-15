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В Таиланде водитель-герой погиб после спасения 50 человек от огня

Сегодня, 19:46

В Таиланде мужчина спас 50 человек от огня, который вспыхнул в двухэтажном автобусе. После даже потушил с добровольцами пламя. Однако стоявший на склоне транспорт начал катится по склону, пытаясь остановить его, водитель-герой погиб.

 Водитель Самран Дуанг-Саат запомнится таиландцам своей самоотверженностью и борьбой до конца. Стало известно, что мужчина управлял двухэтажным автобусом, который курсировал из провинции Пхетчабури к мьянманской границе в провинции Так. В салоне он перевозил 50 гастарбайтеров, которые возвращались с работы домой. Однако на пути следования, произошло возгорание двигателя, и водитель принял меры по эвакуации 50 своих пассажиров.

После принялся с добровольцами за локализацию и ликвидацию огня. После автобус, стоявший на горном склоне, внезапно тронулся и поехал вниз. Чтобы остановить транспорт водитель прыгнул в него и попытался тормозить, но после пожара система торможения не работала. Герой умер после столкновения автобуса с грузовиком.


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