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Врачи обнаружили у работников посольства США на Кубе травмы мозга

Сегодня, 19:31

Американские доктора обнаружили у работников посольства США на Кубе повреждения мозга непонятного происхождения. Об этом говорит статья на интернет-сайте журнала Американской медассоциации.

По предварительной информации врачами был обследован 21 сотрудник. Каждого из них подвергли "аудио или сенсорному явлению напрвленного характера" в их владениях или отелях. "Взяв любого из двадцати одного пациента и положить их в стационар клиники по лечению черепно-мозговых травм, то создастся впечатление, что они имели травмы головы по причине аварии или взрыва в армии. Это похоже на сотрясение мозга без сотрясения", - рассказал эксперт университета Пенсильвании Рэндел Свонсон. В результате исследований обнаружены когнитивные отклонения, нарушения сна и мигрени.


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