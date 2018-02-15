Из ещё одной школы Флориды поступила информация о выстрелах

Из ещё одной школы Флориды поступила информация о звучавших выстрелах. Как сообщается, об этом проинформировал правоохранителей её учитель.
Инцидент произошёл на территории городка Коконат Крив. Местный шериф подтвердил, что подобная информация к нему поступала.
Полиция незамедлительно прибыла на место предполагаемого события. Перед этим был проведена экстренная эвакуация учеников.
Полицейские провели обследование классов и установили, что тревога, к счастью, оказалась ложной.
Просто одному из преподавателей, напуганных вчерашними событиями во Флориде, послышались выстрелы, и он сразу проинформировал правоохранителей.