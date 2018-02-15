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Берлускони рассказал, как на войне доил коров за простоквашу

Сегодня, 18:37

81-летний миллиардер Сильвио Берлускони рассказал, как во время второй Мировой ходил на дойку коров за простоквашу. Об этом миллиардер поделился во время визита крупнейших сельхозпроизводителей Италии Coldiretti.

 Мужчина говорит, что он ничем не отличается от «обычных» людей. Во время войны Сильвио было всего лишь восемь лет, но он уже ходил на работу, на утреннюю дойку коров, за что мальчику платили простоквашей.

Известно, что Берлускони хоть и делает агитирующие мероприятия в связи с выборами четвертого марта, но не может занимать посты в государственном управлении и претендовать на работу в парламенте. Но все же, Берлускони часто выступает на телевидении, рекламируя компанию «Вперед, Италия», которую он возглавляет.

Согласно предварительному опросу, партия может положиться на 18% голосов населения Италии.

Ранее бывший премьер-министр хотел провести референдумы по всей Италии, аргументируя это тем, что каждый район страны имеет право решать о получении или отказе в получении автономии.


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