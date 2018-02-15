В Швеции модель осталась без ребер ради осиной талии

Сегодня, 18:55

Пикси Фокс на излете своей модельной карьеры в софитах мировых подиумов, решила вернуть себе былую популярность самым радикальным образом. Модель обратилась к хирургам и те с удовольствием, учитывая прейскурант услуг, удалили красавице шесть ребер.

Теперь несравненная Пикси из Стокгольма сбалансировала свою внешность по законам вселенской гармонии. За протезы груди, губ и ягодиц, модель расплатилась шестью удаленными ребрами, что сделало ее талию просто очаровательно тонкой и беззащитной даже при попадании в нее теннисного мячика. Врачи рекомендуют красавице избегать тесных контактов и малейшего переедания, что вызовет или травмы или отвращение окружающих.

Шведская модель не единственная красотка, прибегшая к подобной процедуре. В тех же манипуляциях подозревается Ким Кардашьян. На сегодня неизвестно, удалось ли Фокс восстановить хоть маленькую долю из тех контрактов, которые она имела, когда все ребра были в наличии, а губы и грудь не столь вызывающе огромны.