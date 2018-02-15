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В Мексике 50 дельфинов выбросились на берег

Сегодня, 18:09

В Мексике 50 дельфинов выплыли на берег. Служба по спасению была намерена спасти животных, вернув их обратно в море.

Но из них только 33 были возвращены к жизни. Остальным констатировали смерть. На данный момент не удалось установить причины и обстоятельства данного случая. Тем не менее, эксперты из прокуратуры природной охраны заметили на поверхности тел данных млекопитающих непонятные раны, похожие на укусы. Теперь существует вероятность, что дельфины, возможно, испытали панику и оказались на берегу по причине притеснения их более сильными морскими животными. Ими могли быть, в частности, акулы или иные китообразные.


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