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Расстрелявший школу во Флориде молодой человек получил обвинения в предумышленных убийствах 17 человек. Сообщение об этом распространил сайт шерифа, обслуживающего округ Броуард.

Предъявлению обвинения предшествовал допрос, продолжавшийся на протяжении нескольких часов.

Стрельба в школе произошла 14 февраля. По данным, которые привёл шериф Скотт Исраэль, при этом погибли 17 человек. Из числа раненых, пятеро в критическом состоянии.

Шериф проинформировал, стрельба началась минут за 10 до того, как в школе должны были закончиться занятия. Подозреваемым является Николас Круз 19-ти лет, который раньше также учился здесь, но был исключён за плохую дисциплину.

Местные СМИ сообщают, обвиняемый пытался скрыться с места преступления, смешавшись с толпой спешно покидающих школу учеников. Это ему не удалось.

Трамп, в связи с данной трагедией призвал всех заметивших, что поведение учеников является странным, незамедлительно сообщать об этом властям.