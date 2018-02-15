Сегодня, 17:09

В США удалось предотвратить очередное нападение на школу. Оно могло произойти в городе Эверет.

Его планировал, учившийся там юноша, которому 18 лет. Он предполагал сначала взорвать школу, а тех, кто после этого выживет – расстрелять.

На его след помогла выйти бдительная бабушка подозреваемого. Ей в руки попался его дневник. Она ознакомилась с тем, что там записал внук о своих намерениях.

После этого женщина, помня то, что произошло во Флориде, обратилась к местным полицейским.

Когда те прибыли с обыском к подозреваемому на квартиру, то убедились, что сделали это не зря. Правоохранителям удалось найти там несколько взрывных устройств, изготовленных самодельно, и винтовку с большим количеством патронов.

О возможной трагедии во Флориде бывшие одноклассники обвиняемого также предупреждали неоднократно, но на это никто не среагировал.