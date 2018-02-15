Флоридского «школьного стрелка» могут казнить

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В отличие от нескольких своих предшественников, устраивавших кровавые бойни в школах Соединенных Штатов Америки за последние годы, флоридский «школьный стрелок» Николас Круз не стал пускать себе пулю в лоб, а сдался полицейским. Поэтому юристы предполагают, что это может стать теоретическим прецедентом смертной казни по делу, тем более что во Флориде она разрешена.

Ранее президент США имел длительный телефонный разговор с губернатором Флориды Рикком Скоттом, в ходе которого жестко высказал свою позицию по поводу вооруженного насилия в американских школах. Вслед за этим, на четверг, 15 февраля, было назначено судебное заседание по данному делу. Адвокаты Круза понимают шаткость и бесперспективность своих позиций, поэтому, стараются не давать комментариев.

Круз может быть обвинен, по крайней мере, в трех преступлениях, которые однозначно предполагают смертную казнь в штате. Например, «отвратительное и жестокое» убийство, а также, «холодное, рассчитанное и преднамеренное и без юридического обоснования». Все это годится для смертельной инъекции. Если конечно, обвиняемого не признают психически нездоровым.