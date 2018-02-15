Трамп: К трагедии в школе привело психическое расстройство стрелка

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Американский лидер Дональд Трамп считает, что к трагическому инциденту в школе привело именно психическое расстройство стрелка. Соответствующий пост он опубликовал на своём Twitter-аккаунте.

Трамп пишет, что существует большое число факторов, подтверждающих психическую нестабильность Николаса Круза. По словам главы США, его сверстники и родители знали о расстройствах сына. Трамп подчеркнул, что информацию о больных таким видом недуга необходимо в обязательном порядке докладывать властям. Он признаёт, что в последнее время в США участились вооружённые нападения. Стоит только вспомнить Лас-Вегас.

Ранее портал сообщал, что стрелок во Флориде называл себя Макаровым и регулярно публиковал фото оружия и мёртвых животных, которых, скорее всего сам и убивал.