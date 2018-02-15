В австрийских клиниках запретили пользование телефонами

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В Линце, в больнице «Братьев милосердия» посетителям и пациентам не разрешено пользоваться мобильными телефонами. Это связано с тем, что пациенты снимают на фото и видео персонал и выкладывают в Интернет весьма специфические процедуры.

В связи со сложившейся ситуацией, в больнице по коридорам висят соответствующие таблички о запрете использования смартфонов и другой техники, способной записывать происходящее на камеру.

Как говорит Кристоф Боксрукер, заместитель директора клиники, пациенты снимают процедуры и выкладывают в сеть, что несет за собой не очень хорошие последствия и ненужные обсуждения. Особенно возмущается персонал, которого снимают во время их рабочего дня, а также работу медицинской техники. После таких случаев, в больнице запретили любую технику. В случае нарушения правил, администрация больницы может отказать в обслуживании и удалить пациентов из стен больницы. Коллег поддержали представители ординаторской клиники Линца.

Администрация больницы также приняла меры для запрета пользования смартфонами. Хотя врачи считают, что отказать больным в обслуживании из-за проступка с телефонами было бы слишком сильным наказанием.