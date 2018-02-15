США начали подготовку к масштабной наземной войне

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ВС США намерены приобрести около 150 тысяч артиллерийских снарядов, превысив изначальный план почти в 10 раз. Эксперты назвали действия американских военных подготовкой к масштабной наземной войне.

Солидную закупку ВС США прокомментировал генерал-майор Пол Чемберлен, руководящий армией. 150 артиллерийских снарядов американские военные используют для отработки солдатами навыков ведения боевых операций на земле. Огромное количество смертоносного оружия позволит Штатам эффективно подготовиться к военному конфликту, требующему профессионализма и решительности, подытожил Пол Чемберлен.

Ранее представители ВС США сообщили об отсутствии недостатка в снарядах, назвав десятикратное превышение плана закупок артиллерийских боеприпасов обновлением и восстановлением арсенала. Сейчас также решается вопрос о предоставлении американским Конгрессом Белому дому 6,3 миллиарда долларов. Внушительной суммой Вашингтон намерен профинансировать «Европейскую инициативу сдерживания». Так Запад называет программу недопуска «российской агрессии» в регионе.