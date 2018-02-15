Стрелок из Флориды публиковал фото мёртвых животных в Instagram

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Стрелок из Флориды, который недавно совершил ужасное нападение в американской школе, регулярно публиковал на своём Instagram-аккаунте фотографии мёртвых животных и называл себя Макаровым.

Родители юноши рассказали, что не понимают, как местные власти или руководство соцсети могло не заметить откровенных ужасов. Помимо животных, 19-летний Николас Круз регулярно публиковал фотографии различного оружия и боеприпасов. Сразу после инцидента в школе Instagram молодого человека сразу же заблокировали. На его странице можно было заметить лозунг "Make America Great Again" и "Makarov", что, скорее всего, является отсылкой к пистолету.

Напомним, что юноша напал на школьников, используя винтовку AR-15. В результате его незаконных действий погибли 17 человек. Следствие считает, что у него была соучастница, которая до сих пор остаётся на свободе.