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В Австралии нападение акулы на воднолыжника попало на видео

Сегодня, 15:47

В Австралии тренировка воднолыжника едва не закончилась жуткой трагедией. Во время езды спортсмена по реке Брисбен (штат Квинсленд) свидетелям в лодке удалось запечатлеть нападение тупорылой акулы.

Воднолыжник из австралийского штата Квинсленд решил записать хотя бы одну свою тренировку на видео, дабы иметь возможность изучить ошибки. В итоге, мужчина получил съемку уникального везения, сохранившего ему жизнь. Передвигаясь по реке Брисбен, воднолыжник стал жертвой атаки тупорылой акулы, внезапно выпрыгнувшей из воды перед спортсменом. Считанные сантиметры уберегли жителя Австралии от пасти хищника.

О произошедшем нападении воднолыжник узнал лишь во время просмотра уникального видео, ведь в процессе тренировки он даже не заметил появления тупорылой акулы. К слову, данный водный хищник считается одним из самых агрессивных в своем роде.


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