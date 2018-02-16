VistaNews.ru


Мотоциклисты нарушили границу Зоны 51 в США

Сегодня, 03:30

Мотоциклисты-путешественники нарушили административную зону секретой компании штата Невада в США. Байкеры признаются, что впервые попытались пересечь запрещённую зону.

Один из них фиксировал на телефон всё, что происходит в поездке. Видео он опубликовал на YouTube в декабре 2017 года, но через некоторое время оно исчезло. Мужчина утверждает, что они с приятелем были близко к секретному объекту несколько месяцев назад и видели снайперов, которые несли службу на холмах. Во время съёмки к ним подъехал джип с особыми надписями. Из него вышли люди с оружием, одетые в американскую военную форму. Данные сотрудники не представившись, досмотрели путешественников, после чего грубо потребовали покинуть территорию. Военные сообщили байкерам, что на них наложен штраф в 750 долларов, после этого мужчины покинули объект.

Так называемая Зона 51 является абсолютно засекреченным объектом, что находится в пустыне. Известно только о том, что там занимаются проведением опытов в области космических технологий.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.