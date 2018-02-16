В Малайзии школьнице лезвием газонокосилки пополам разрезало голову

Сегодня, 03:15

В Малайзии 14-летней школьнице разрезало пополам голову лезвие, которое вылетело из газонокосилки.

В сообщении указано, что девочка в момент ЧП находилась на игровой площадке со своими сверстниками. Девочка погибла моментально на месте, так как её голову разрубило пополам. При этом незначительные травмы получили и двое других несовершеннолетних. Делом уже занимаются правоохранительные органы.

Пока что официально не разглашается имя владельца газонокосилки, и кто в это время ей управлял. Более детальной информации зарубежные издания не предоставляют.