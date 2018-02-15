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Завтра наступает Год Желтой Земляной Собаки по китайскому календарю

Вчера, 22:30

Завтра, 16 февраля, китайцы будут отмечать самый значимый праздник страны, ведь наступит Год Желтой Земляной Собаки по григорианскому календарю. На столе должна присутствовать рыба, как знак богатства. Двухнедельные каникулы станут самыми длинными в Китае за весь год.

 Китайцы завершают последние приготовления к самому главному празднику. Речь идет о Новом году, который наступит по лунному календарю уже завтра. Жители Китая уверены, что Год Желтой Земляной Собаки принесет им богатство, если на столе будет присутствовать рыба и морепродукты. Примечательно, что Китайский новый год является самым длинным периодом всеобщих выходных дней в стране. На данный момент, в городах закрыто более 60% развлекательных заведений и магазинов.

Известно, что год Собаки станет одиннадцатым в 12-летнем цикле. По преданию, энергия Ян подчиняется энергии земли, которая будет главной в 2018 году.


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