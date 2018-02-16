Порнозвезда раскрыла секрет успешного домашнего аматорского порно

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Порнозвезда Пандора Блейк рассказала несколько секретов, как снять качественное домашнее аматорское порно.

По словам успешной актрисы в этом жанре, самой главной составляющей является освещение. Оно должно быть ествественным, без использования ламп или других источников. Наиболее благоприятным временем станет раннее утро или обед. Блейк также утверждает, что для съёмки качественно видео не обязательно использовать дорогостоящее оборудование. По её словам, многие порноролики снимаются именно на мобильные телефоны.

Другим важным фактором она отмечает позы. Звезда уверена, что зачастую молодые или неопытные пары пытаются заниматься сексом в неестественных позах, к которым в реальной жизни они бы вряд ли прибегнули, ну или же крайне редко.

В любом случае Блейк считает, что в Сеть не нужно ничего публиковать, если человек не хочет, чтобы его потом обсуждали или осуждали.