Британских скелетонистов подозревают в использовании "неправильных" костюмов

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Скелетонисты из Британии подозреваются в использовании запрещенных специальных костюмов. Дело в том, что спортсмены одевали одежду, за счет которой они выделялись на фоне своих соотечественников.

После завершения первого тренировочного заезда скелетонист Доминик Парсонс с легкостью обошел своего соперника и показал превосходный результат. Судьи увидели, что мужчина одет не в тот костюм, который должен быть на нем согласно указаниям стандартов. Именно в этом и заключается неприятность, которая возникла между британскими скелетонистами и главными представителями комиссии судей.

Специалисты после проверки установили, что вся одежда, в которой намерены выступать англичане на соревнованиях не соответствует определенным стандартам. В костюмах более четко выражена аэродинамика, что дает преимущества спортсменам перед своими оппонентами. Из-за этого участники соревнований по скелетону подозреваются в намеренном использовании своих «неправильных» форменных костюмов.