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Невеста порезала "мужское достоинство" избранника кольцом за измену

Вчера, 23:46

Ревнивая невеста порезала «мужское достоинство» своего жениха обручальным кольцом, подаренным ей избранником. Причиной такого резкого негодования стало обличение мужчины в наличии любовницы.

 Невероятный случай был зафиксирован в Великобритании. В одном из домов новоиспеченная 44-летняя невеста «поставила на место» своего жениха. Рейчел Биско увидела совершенно голого своего избранника 50-летнего Тейлора, который вел телефонный разговор, лежа на кровати.

Девушка услышала, как на том конце провода говорила его любовница Шаолинь из Китая. Далее ревность Рейчел толкнула ее на ужасное преступление. Она схватила Тейлора за гениталии и порезала их. Приехавшие врачи скорой увидели окровавленного мужчину на кровати. Его пришлось госпитализировать.

Примечательным есть тот факт, что ревнивая невеста нанесла порезы гениталий своим обручальным кольцом, ранее подаренным ей спутником.


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