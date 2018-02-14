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В школе Флориды снова перестрелка с жертвами

Вчера, 23:40

В школе Флориды опять произошла перестрелка с жертвами. Инцидент произошёл на территории одного из учебных заведений штата, находящихся в городе Парклэнд.

 Сообщение об этом распространили американские СМИ, ссылаясь на данные от местного шерифа. Сообщается, что пострадавшими являются несколько человек.

О точном их количестве пока не сообщается. Известно, что на месте происшествия работали несколько карет «скорой». К ним спасатели доставили пострадавших.

Сейчас правоохранители США оцепили всю территорию вокруг школы. Ни о количестве жертв, ни о том, кто совершил очередное нападение на учебное заведение США, пока не сообщается. Так же не ясно и какую цель преследовали нападавшие. Подробности последуют позднее.


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