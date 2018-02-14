В Киеве на стене консульства Польши неизвестные прикрепили анти-плакат

Вчера, 22:32

На здании консульства Польши в Киеве появился список «преступлений против Украины». Такой акт протеста совершили неизвестные активисты. Полиция разыскивает хулиганов, в момент преступления лица их были скрыты масками.

Это происшествие подтвердил и польский дипломат Ян Пекло, который работает в ведомстве на Украине. 14 февраля, на здании консульства появилась надпись с перечнем всех преступлений Польши против Украины. Повесили плакат на стену неизвестные злоумышленники, которые скрыли предварительно свои лица специальными масками. Сотрудники украинской полиции активно проводят поиски преступников, которые своими действиями стараются подорвать стабильность отношений между государствами и внести хаос.

Посол Польши Ян Пекло сообщил, что данный инцидент не имел массового характера, хотя изначально в нем прослеживался такой замысел. Ранее в СМИ опубликовали извещение о том, что Варшава очень терпела все «выходки» Киева, но это не может быть безгранично.