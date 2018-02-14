Специальная тренировка пилотов АН-148 могла бы спасти от трагедии

Вчера, 22:06

Дополнительные тренировки пилотов из Ан-148 могли предотвратить трагедию 11 февраля. Жириновский официально настаивает, чтобы перед полетами авиаторы проходили специально организованную подготовку.

Недавняя трагедия, которая произошла с самолетом АН-148 потрясла не только Россию, но и весь мир, ведь 71 человек погиб в воздухе. Эксперты указали, что отказ в работе двигателей мог произойти по причине неподготовленности пилотов. В своем диалоге со СМИ, политик Владимир Жириновский подчеркнул, что усталость – не причина авиакатастроф, пилотов просто нужно специально тренировать.

Подготовку должны проходить все пилоты перед вылетом непосредственно, это очень серьезно. Ведь эти люди полностью отвечают за жизни своих пассажиров. Уверенность должна быть не только в воздушном транспорте, но и в выносливости самих авиаторов, которые сидят за штурвалом. А это достижимо лишь после тренировок.