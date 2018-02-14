В Нидерландах скончался экс-премьер Рууд Любберс 14 февраля

Вчера, 21:37

Бывший премьер-министр Нидерландов скончался 14 февраля в возрасте 78 лет. Рууд Любберс пробыл на занимаемой должности наиболее долгое время, чем все его предшественники.

Целых 12 лет Рууд Любберс был на должности премьер-министра в Нидерландах. Политик за свою жизнь состоялся как активный общественный и государственный деятель. В 1999 году он даже баллотировался на вакансию генерального секретаря НАТО. Представители правительства Нидерландов сообщили трагическую новость.

14 февраля сердце экс-премьера остановилось. На момент смерти Рууду было 78 лет. Власти страны скорбят и искренне соболезнуют родственникам покойного деятеля. Дата официального прощания с политиком пока неизвестна. Очень вероятно, что покойный будет похоронен на Родине. Причина смерти также пока что не раскрывается перед общественностью.