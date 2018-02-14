VistaNews.ru


На Филиппинах тысячи женщин станцевали вместе на 14 февраля

Вчера, 21:33

На Филиппинах тысячи женщин исполнили ритуальный танец в День Валентина. Представление происходило в центре городских площадей по регионам страны.

 На протяжении пяти лет, жительницы Филиппин в праздник Дня Валентина практикуют массовый танец One Billion Rising. 14 февраля текущего года эта традиция также осталась не нарушаема. На Филиппинах, во всех уголках страны, тысячи женщин разного возраста и социального статуса вышли на улицу, чтобы массово станцевать ритуальный танец. Таким образом, прекрасная половина населения выражает противосстояние насилию в семье. В танце они призывают всех мужчин быть добрыми к своим любимым супругам и не обижать их ни при каких обстоятельствах.

Видеоролик с исполнением танца в День Валентина собирает положительные отзывы среди обозревателей интернета. Люди из разных стран 14 февраля отмечают праздник всех влюбленных, они дарят подарки друг другу в виде красивых открыток-валентинок с признаниями в дружбе и любви.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.