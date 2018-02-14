В Перу арестант тюрьмы сбежал и оставил вместо себя в камере брата-близнеца

Вчера, 21:43

Один из арестантов в тюрьме на территории Перу совершил странный побег. Вместо себя мужчина оставил в камере брата-близнеца.

Арестант тюрьмы в Перу совершил побег очень странным методом. Вместо него в камере остался его родной брат-близнец. Александр Дельгадо пробыл на свободе целых шесть месяцев, сбежав еще в январе прошлого года. За все это время его срок продолжал отбывать родственник, которого он предварительно перед побегом накачал наркотиками. Правоохранители сумели определить подвох по отпечаткам пальцев заключенного.

Арестант Дельгадо стал первым заключенным, которому удалось покинуть стены тюрьмы в Перу незаконным образом. Свой срок в 16 лет он получил за изнасилование несовершеннолетнего и грабеж. В настоящее время арестанта поймали и вернули на место. Теперь срок его наказания может удвоиться. Хотя в свое оправдание он сказал, что мотивом его обманного побега стало экстренное желание свидания с матерью.