В Великобритании пилоты нарисовали в небе огромное сердце

Вчера, 20:45

В Великобритании пилоты поздравили всех с Днем Свтого Валентина, нарисовав в небе огромное сердце.

В рамках тренировочного полета, пилоты нового лайнера А330 авиакомпании Virgin Atlantic в Великобритании 14 февраля, в День всех влюблённых, нарисовали в небе большое сердце. Тренировочный полет из Лондона был проложен по особому маршруту, так, чтобы он по своей форме был похож на сердце. Таким довольно романтичным способом сотрудники компании решили поздравить всех коллег и клиентов с праздником влюбленных.

Капитан данного самолета сообщил, что у них был назначен тренировочный полет на 14 февраля, однако когда они вспомнили, какой праздник отмечают в этот день, то решили немного повеселиться.

Так, огромное сердце появилось с западной стороны от мыса Лэнд Энд в Корнуолле. Вылетев из аэропорта Гатвик, расположенного в городе Кроли, в Западном Сассексе, лайнер совершил полет по запланированному маршруту, и через 2 часа и 1 минуту вернулся в точку вылета.