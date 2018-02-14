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"Лунтика" и "Барбоскиных" покажут в США и Великобритании

Вчера, 22:15

Жители Великобритании и США получили шанс на просмотр известных мультфильмов о «Лунтике» и «Барбоскиных». Именно о будущей трансляции заявили на официальном сайте СТВ.

 Все обитатели США, канады и Великобритании получили уникальную возможность просмотреть известные мультфильмы «Приключения Лунтика и его друзей», а также «Барбоскины» на своих телеэкранах. Деловое соглашение о трансляции подписано между INK Global и студией «Мельница». Официальной даты показа пока не сообщили, но это произойдет очень скоро. Мультфильм о Лунтике и его друзьях признан одним из наиболее любимым анимэ среди маленьких зрителей.

Действия в картине происходят среди огромного пруда, в зарослях камышей. Именно здесь живет главный герой и все его окружение. Немало отзывов в сети получили и «Барбоскины». Это история о приключениях собачьей семьи в современный период времени. Здесь есть все, и характер маленьких детенышей и пристрастие к компьютеру взрослых и занятость родителей.


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