В Италии санитар втыкал иглы от шприцов в сиденья транспорта

Вчера, 20:59

В Италии санитар систематически оставлял специально иглы от использованных шприцов в пассажирских сидениях общественного транспорта. Личность хулигана установили видеокамеры наблюдения, идет расследование.

По данным итальянских карабинеров, один из сотрудников больницы в Риме проводил массовые хулиганства странным способом. Мужчина аккуратно вставлял в пассажирские сиденья общественного транспорта иглы от использованных шприцов. С помощью записи на видеокамерах наблюдения личность хулигана была установлена.

Полицейские задержали 58-летнего сотрудника одной из больниц Рима. В его доме провели обыск и обнаружили много использованных инъекционных игл, которые были приготовлены для дальнейших злодеяний. В данный момент все найденное имущество изъято, как вещдок и отправлено на инфекциологическую экспертизу. Если на кончиках игл найдут какое-то опасное заболевание, санитару грозит серьезное наказание за такие нелепые шутки над итальянцами.