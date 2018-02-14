В Британии нейросеть научилась узнавать экстремистское видео он-лайн

Вчера, 21:01

Британские аналитики из ASI Data Science сообщили о новой программе, которая с помощью нейросети может определять видеоматериалы экстремистских организаций. Результат достиг показателя 95%.

Британские специалисты создали специальную программу, которая с точностью до 95% способна определить видео с эстремистской пропагандой в сети. После того, как происходит определение материала, он будет удален из трансляции. После проведенных тестирований, под исследованием программы нейросетей оказалось 5000 видеороликов.

После проверки удаленными остались 250, так как несли в себе пропаганду экстремизма. Таким образом, программисты Британии намерены очистить он-лайн трансляцию от пропагандированного идеологического настроя общественность. Говорят, что если молодежь не будет соприкасаться напрямую с таким материалом, интерес к участию в терроризме международном отпадет сам собой.