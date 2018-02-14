В Аргентине обещают выплату 4,9 млн долларов за сведения о пропавшей субмарине

Вчера, 19:22

В Аргентине власти страны пообещали выплату в размере 4,9 млн долларов за сведения о пропавшей субмарине. Подлодка San Juan прекратила выход на связь 15 ноября 2017 года.

Несмотря на все усилия, её до сих пор не удалось обнаружить. Сообщение о том, что поиски продолжаются и для их стимулирования выделена значительная денежная сумма, разместило 14 февраля Минобороны Аргентины.

Вознаграждение получит тот, кто сможет представить достоверные сведения, с помощью которых возможно будет точно установить местонахождение пропавшей субмарины.

Военные сообщают, что поиски будут осуществляться и ими за счёт имеемых бюджетных средств. В то же время для поиска пропавших подводников считается целесообразным привлечение возможностей частных компаний.

Подлодка San Juan вышла в свой последний поход из акватории порта Ушуая. В рейс на ней ушло 44 подводника. Операции по их спасению уже прекращены. Поиск самого подводного корабля продолжается.

В нём участвуют и российские специалисты, работающие на океанографическом судне «Янтарь». Когда они прекратят работы, пока не объявлено. Но представители ВМС Аргентины заявили, что бесконечно это продолжаться не может.