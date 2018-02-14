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В Китае проводят лётные испытания секретного беспилотника

Вчера, 19:13

Военные Китайской народной республики начали лётные испытания своего новейшего секретного малозаметного беспилотника. Одной из больших его отличий от других подобных машин является то, что он имеет огромную продолжительность полёта. Об этом сообщают китайские информационные агентства.

 От китайских СМИ стало известно, что с момента начала разработки нового аппарата прошло около четырёх лет. И вот наконец-то беспилотник Tianying, именно такое название и получила новинка, успешно совершил три испытательных полёта. Для этого инженеры рассчитали точно и тщательно все необходимые параметры для успеха.

Уточняется, что прошли и наземные испытания. Главный конструктор Tianying Ма Хонжон заявил, что для изготовления беспилотника использовали новейшие технологии и достижения науки. Как выглядит Tianying внешне, его характеристики, оснащение и конечный итог испытаний пока что не сообщаются.


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