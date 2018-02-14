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Шахтёры заблокировали для ВСУ стратегическую дорогу на Донбасс

Сегодня, 19:00

На Украине шахтёры заблокировали для передвижения ВСУ стратегически важную для них дорогу на Донбасс. Это они сделали на контролируемой Киевом территории.

 Сообщение разместил Михаил Волынец, являющийся главой в Независимом профсоюзе горняков Украины. Он разместил информацию в своём аккаунте в Facebook.

С его слов, поводом для акции протеста стала задолженность перед шахтёрами по зарплате. Мероприятие не было специально организованным и началось стихийно на шахте рядом с городом Селидово.

Руководители предприятия не дали конкретный ответ на вопрос, который для шахтёров стал очень болезненным. После этого они приняли решение о блокировании дороги, ведущей на Красногоровку, Марьинку и Курахово.

После этого к акции протеста присоединились и шахтёры «Новогродовской», также расположенной в зоне, подконтрольной украинским властям. Там объявили о прекращении работ до тех пор, пока зарплата не будет выплачена, а шахте не создадут условия для того, чтобы она смогла работать стабильно.


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