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Новое российское оружие впечатлило турецкие СМИ

Сегодня, 18:52

Оружие, которое появилось в России очень произвело большие впечатления на правительство Турции. Это известие поступило из зарубежных СМИ, особенно впечатлила репортеров ракета ПВО, недавно прошедшая испытания в РФ.

 Турецкие журналисты остались очень впечатлены тем, что в России представлено новое оружие. Это известие также оказало большое влияние на турецкое правительство. Особенно произвела впечатление баллистическая ракета ПВО марки «Сармат», прошедшая испытание на полигоне в Казахстане. Дальность полета равна 100 километрам.

Не остался без внимания и супертанк Т-14 «Армата», он получил название супертанк. Именно этот танк может представлять угрозу для бронетехники НАТО. Истребитель СУ-54 также заслуживает особенного внимания на рынке военной техники в России.


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