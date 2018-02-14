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Джей Эшер обвинен в сексуальных домогательствах

Сегодня, 18:16

Писателя Джея Эшера овинили в сексуальных домогательствах. Именно он является автором литературного произведения с названием «13 причин почему» и обвинение стало причиной исключения его из Общества детских литераторов.

 Джей Эшер все обвинения, которые соорудили вокруг его личности настоящий скандал, отрицает свое причастие к данным обвинениям. Он рассказал, что лично столкнулся с сексуальными домогательствами от некоторых писательниц, состоящих в Обществе детских писателей. С его же стороны никаких поводов для реального подозрения не было.

Скандальная история на почве обвинений автора книги «13 причин почему, имела неприятные последствия. Он оказался исключен из Общества детских писателей» по этой причине. Так решило само руководство после проведенного внутреннего расследования.


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