В Лондоне хакеры майнили с помощью рекламного щита

Сегодня, 05:15

Английский консультант по мобильному интернету Теренс Эден на свой официальной странице в Twitter сообщил, что в Лондоне хакеры взломали рекламный щит и его систему защиты. Затем злоумышленники установили на устройство программу для майнинга и начали майнить криптовалюту при помощи компьютера, который управлял рекламным щитом.

Теренс Эден решил сфотографировать огромный рекламный экран, который растянулся почти на всю стену одного из лондонских магазинов. Примечательно, что на компьютере, который управлял рекламой, была установлена операционная система Windows.

На фото можно заметить рабочий стол компьютера со множеством иконок. Одной из открытой программ была программа NiceHash – программа-майнер для слабых старых компьютеров. Также известно, что кошелёк, на который поступала криптовалюта, начинался символами 3Jgi6. Теренс Эден в своём сообщении предлагает, что благодаря этой информации его «более умные» подписчики смогут узнать, кому он принадлежит. Кроме этого, не известно, компьютер был взломан кем-то из вне, или же программу для майнинга установили сами работники магазина.