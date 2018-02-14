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В Шанхае вор случайно покалечил своего напарника во время кражи

Сегодня, 18:07

В Шанхае вор покалечил своего напарника во время кражи. Видеозапись случившегося попала в интернет.

 При просмотре ролика, который был записан камерами наружного наблюдения одного из магазинов, видно, что один из воров пытался разбить витрину камнем. Однако, скорее всего, преступники сильно переживали, или были ещё не сработавшимися. В один момент мужчина берёт камень, целится в витрину, кидает его, но попадает в голову своему товарищу. От сильного удара он сразу же падает на землю и теряет сознание.

На этом видео заканчивается, поэтому чем история закончилась – пока неизвестно.


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