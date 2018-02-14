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В норвежском Лонгйир людям запрещено умирать

Сегодня, 17:25

На территории Норвегии есть небольшой город Лонгйир, где согласно правилам запрещено хоронить людей после их смерти, заводить кошек, и необходимо носить с собой ружье.

 Решение о запрете хоронить трупы после их смерти было вызвано тем, что тела попросту не успевают разлагаться, и было принято в 1950. Там до сих хор хранятся неразложившиеся тела людей, погибших от испанского гриппа еще в 1918 году. В случае заболевания, местные жители тут же должны обязательно перебраться в другое место.

Еще одно правило запрещает горожанам заводить кошек, чтобы не допустить поедания ими популяции птиц. Ружье необходимо постоянно носить с собой для защиты в случае встречи с белыми медведями, количество которых превышает число горожан.

Лонгйир расположен в северной части страны, на полярном архипелаге Шпицберген, и является самым северным городом в мире, с населением порядка 2000 человек. В городе на протяжении четырех месяцев отсутствует солнечный свет, так как Солнце, после заката 25 октября, восходит только в феврале.

В 1918 году в городе в результате заражения испанским гриппом погибли 11 человек. Они были захоронены, однако их тела до сих пор остались неразложенными из-за очень низких температур.


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