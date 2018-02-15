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В Бельгии отлавливают куриц и петухов, которые мешают жителям спать

Сегодня, 05:45

Бельгийские власти собираются отлавливать петухов и куриц, которые тревожат покой горожан. К такой мере решили прибегнуть власти города Мускрона.

 Жители бельгийского города Мускрон стали жаловаться на петухов и куриц, которые тревожат их сон. Для созданий спокойной обстановки в населенном пункте, власти решили, что необходимо отлавливать нарушителей.

Сообщается, что для отлова петухов и куриц в городских парках созданы специальные отряды. Такую информацию распространили журналисты телевизионной компании RTBF. Известно, что в Мускроне за последние несколько лет значительно увеличилась популяция петухов и куриц, которые обитают в городском парке. Данная ситуация возникла из-за того, что жители города уже несколько лет свозят свою домашнюю птицу в парк и оставляют ее там. Куры уже приспособились к жизни в природе и стали размножаться.

Теперь власти города решают, каким образом нужно наказывать жителей, которые оставляют птиц в парке, создавая проблемы жителям и власти.


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