У берегов Турции едва не столкнулись корабль ВМФ РФ и судно ВМС Британии

Сегодня, 16:57

В Средиземном море едва избежали столкновения российский транспортный корабль ВМФ «Кызыл-60» и разведсудно британских ВМС HMS Enterprise. Инцидент произошёл на днях у пролива Босфор.

Как передают британские СМИ, дистанция между судами составила несколько десятков метров. Российский корабль возвращался в Россию из Сирии, а HMS Enterprise недавно завершил участие в маневрах НАТО в Чёрном море. Судно осуществляло там патрулирование вместе с кораблями ВМС Турции и Румынии. Данная боевая единица применяется для выявления объектов противника и помощи подводным лодкам.

Ранее мы писали, что в сети появилось видео учебного запуска ракет с корабля «Адмирал Виноградов». Судно Тихоокеанского флота провело маневры в Японском море.