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В Нью-Йорке улицы разрисованы цветными сердцами

Сегодня, 15:42

Художник из Нью-Йорка раскрашивает асфальт в городе сердечками и приятными словами.

 Хэш Халпер, житель Нью-Йорка, считает, что даже в день всех влюбленных городу недостает любви. Он решил исправить это, и начал раскрашивать асфальт многочисленными яркими сердечками.

Такая традиция у американца зародилась несколькими годами ранее, когда молодой человек влюбился, и стал под окнами возлюбленной писать ее имя. Однако любовь прошла, а вот желание сделать Нью-Йорк немного ярче, а его горожан чуть веселее, сохранилось.

Хэш Халпер считает, что хорошие рисунки и добрые слова способны подтолкнуть людей на добрые поступки для себя и окружающих.

Произведения художника теперь можно встретить практически в каждой части города. А рядом с сердечками, Хэш пишет несколько известных, но очень редко встречающихся на стенах или заборах слов, таких как мечта, радость, мир, и иные.

Жильцы домов, чьи стены расписаны рисунками Халпера, благодарны художнику за его идею и работу.


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