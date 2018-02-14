Поляк вызвал для украинки с инсультом полицию вместо врачей

Сегодня, 15:16

Поляк вызвал для нелегально работавшей на него украинки, у которой случился инсульт, не врачей, а полицию. Это случилось в Сыроде-Великопольском.

Женщина нелегально работала на небольшой фабрике поляка. Она занималась упаковкой вещей. Во время рабочего дня хозяин заметил, что с ней что-то не так. Тогда он не стал вызывать врачей, а на своей машине «подбросил» до ближайшей автобусной остановки. После этого вызвал туда полицейских.

Дождавшись их прибытия, он показал на украинку, которую уже полностью парализовало, и сказал, что нашёл её здесь в таком состоянии. Он не знает, кто эта женщина. Возможно, она просто пьяная.

Женщине удалось выжить. Украинский консул пожаловался местным полицейским на действия её работодателя. Против него началось следствие по факту оставления в опасности.

Это не первый трагический случай с украинками в Польше в последнее время. Месяц назад появилось сообщение о том, что одна из них лишилась руки, которую затянуло в стиральную машину. Хозяин запретил прибывшим спасателям резать агрегат болгарками. В результате, рука женщины находилась в машине около часа. После этого ампутация стала уже необходимостью.