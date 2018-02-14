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«Путешественник во времени» прошел тест на полиграфе

Сегодня, 15:24

Житель Великобритании, называющий себя «гостем из будущего» и «путешественником во времени», прошел проверку на детекторе лжи. Якобы прилетевший из 2030 года мужчина под ником Ной рассказал о недалекой судьбе человечества, а полиграф подтвердил все его слова.

Шокировавший мировое сообщество британец начал свой тест на детекторе с рассказа о приеме «секретного лекарства», позволяющего выглядеть человеку моложе, чем он есть на самом деле. По словам Ноя, ему 50 лет, однако визуально таинственному парню не дашь больше 25. «Путешественник во времени» назвал 2028 год временем беспрепятственного путешествия человека на Марс посредством электромобилей. Также скандальный британец обвинил мировых ученых во лжи. Уже 15 лет, как люди научились путешествовать во времени, однако специалисты скрывают это от широких масс, заявил «гость из будущего».

Ной рассказал о переизбрании Дональда Трампа на второй срок, однако, дабы не спровоцировать временной парадокс, причину маловероятного волеизъявления американского народа житель Великобритании не назвал. Полиграф подтвердил все слова «путешественника во времени», однако скептики назвали проверку Ноя постановочной.


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