В аэропорту Хитроу сообщили о «серьезном инциденте»

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Представители аэропорта Хитроу в Лондоне сообщили о «серьезном инциденте». Он произошел на взлетном поле, среди пассажиров пострадавших нет.

По словам представителя Хитроу, сотрудники аэропорта работают совместно с экстренными службами. На данный момент взлетное поле открыто и специалисты намерены минимизировать возможные неудобства пассажиров. Отмечается, что участниками ЧП на территории воздушной гавани в Лондоне стали два транспортных средства, но характер инцидента не уточняется.

По информации Daily Mail, в аэропорт по вызову прибыли сотрудники правоохранительных органов, так как ситуация связана с двумя работниками компании. По словам пассажиров одного из самолетов, им велели покинуть борт. К гражданам, решившим воспользоваться возможностями Хитроу, ЧП не имеет никакого приближенного значения.