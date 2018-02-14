Пьяная жительница Китая напала на новое авто Alfa Romeo

Сегодня, 15:10

Жительница Китая, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения,напала на новый автомобиль Alfa Romeo. Инцидент произошел в одном из торговых центров.

В торговом зале одного из китайских торговых центров произошел курьезный случай, который был запечатлен на камеры видеонаблюдения. Молодая женщина в состоянии алкогольного опьянения стала бить ногами по кузову автомобиля, а затем била его своей сумкой.

Сотрудники торгового зала просили нарушительницу прекратить совершать подобные действия, но женщина не реагировала на подобные просьбы. На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов, одного из которых пьяная китаянка ударила в живот.

Сообщается, что женщину задержали, и теперь, за совершение своего поступка ей грозит штраф в размере 23 тысяч долларов, которым она покроет нанесенный ущерб. После выяснения всех обстоятельств дела, установлено, что причин своего поступка не знает даже сама нарушительница. Женщина сообщила, что находилась на вечеринке, которая была приурочена к Китайскому Новому году.

Протрезвев, китаянка сама удивилась, что совершила подобное.